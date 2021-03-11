Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline alıcı buldu

Eski Başbakan Churchill’ın işlemeli, kadife ayakkabısının 10 bin ila 15 bin sterline satılması bekleniyordu. Ancak alıcı, ayakkabılara beklentinin çok üzerinde bir fiyat biçerek 39 bin sterlin 40 cent ödedi. Ayakkabılara talip olan İngiliz koleksiyoncunun adı açıklanmadı.

Churchill'a ait 21 santimlik bardağın da 7 bin ila 10 bin sterline satılması beklenirken, bardak 18 bin 300 sterline satıldı.

Açık artırmanın yapıldığı West Sussex’teki Bellmans Müzayede Evi’nden Julian Dineen, “Çok heyecanlı bir müzayede oldu. Sir Winston Churchill hala dünyanın her yerinde saygı görüyor ve tüm dünyada hem medyanın hem de alıcıların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Ayakkabı ve bardağın önceki sahibi, eşyaları 1998 yılında almıştı ve o dönemde, bu özel eşyaların kendisinden başkasına gitmesine çok üzüleceğini söylemişti.