Walt Disney 32 bin kişinin işine son verecek

Walt Disney öncelikli olarak eğlence parklarından olmak üzere toplam 32,000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Corona virüsü salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket Eylül’de 28,000 olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırdı.

Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021’in ilk yarısında yapılacağını belirtti.

Şirket nisan ayında corona virüsünün ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle 100 binden fazla çalışanını ücretsiz izne çıkaracağını duyurmuştu. O dönem yapılan açıklamada alınan diğer önlemlerle birlikte ayda 500 milyon dolar tasarruf yapılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

(REUTERS)