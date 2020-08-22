Vucic Belgrad’daki Aziz Sava Katedrali hakkında konuştu: Yeni Ayasofya olacak

Gazetecilere açıklama yapan Vucic, “Bu kilise yeni Ayasofya olacak. Artık Ayasofya kilisemiz yok, ama Aziz Sava Katedrali’miz var ve o Sırplar, Ruslar, tüm Ortodokslar için Ayasofya olacak” diye konuştu.

Katedralin önümüzdeki ekim ayında planlanan açılışına Rusya önderi Vladimir Putin’in de katılmasını umduğunu söyleyen Vucic, “Koronavirüsle gayrette her şey yolunda giderse ki biz bu mevzuda gerçek yoldayız, tapınağın açılışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yer almasını bekliyorum” tabirlerini kullandı.

122 YILDIR TAMAMLANAMIYOR: Aziz Sava Katedrali

1894’te temelleri atılan kiliseye, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin kurucusu Sırbistan Başpiskoposu Sava’nın ismi verildi. Tapınağın imal işlerine 1985’te sürat verildi, 2004’te ise içindeki çalışmalar başladı.

Sırp-Yugoslav asıllı mimar Aleksandar Deroko’nun Sırp-Bizans usulündeki projesi kapsamında imali süren kilise, Sırbistan’ın başkentti Belgrad’daki en önemli yapılarından biri.

İç süslemeleri Rusya’nın yardımlarıyla, Sovyet ve Rus ikonograf ve heykeltıraş Aleksandr Muhin’in yönetimindeki sanat grubu tarafından yapılan Aziz Sava Katedrali, sahip olduğu mimari özellikleri ile Ayasofya’yı da anımsatıyor.