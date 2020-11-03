Viyana'da 6 ayrı noktada terör saldırısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde ateş açıldığı ve olayda yaralananlar olduğu açıklandı. Viyana Emniyet Müdürlüğü, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü ve aralarında polis memurlarının da olduğu ağır yaralılar bulunduğunu açıkladı.

Avusturya kamu yayıncısı ORF muhabiri, yedisi ağır olmak üzere en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırganların sayısının birden fazla olduğu ve uzun namlulu silahlar kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda altı noktanın hedef alındığı vurgulandı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, halen devam etmekte olduğunu ve geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Kaynak: NTV