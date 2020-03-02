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Vietnam'da koronavirüs bitti: 20 gündür yeni vaka yok

Koronavirüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirmiş vaziyette.

Vietnam'da koronavirüs bitti: 20 gündür yeni vaka yok

Koronavirüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirmiş vaziyette.

02 Mart 2020 Pazartesi 14:06
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Vietnam'da koronavirüs bitti: 20 gündür yeni vaka yok

Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. 

Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette.

Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

Vietnamda corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok

Herkes iyileşti

Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada ise son iki haftada, 20 gün boyunca karantinaya alınan Hanoi köyü de dahil olmak üzere, hiçbir yeni vakanın bildirilmediği ifade edildi.

Vietnam Sağlık Bakanı yaptığı basın toplantısında, "COVID-19 ile mücadele etmek bir savaşsa biz bu savaşta ilk raundu kazanmış olduğumuzu duyurabiliriz. Ancak savaşı tamamen kazanmış değiliz. Çünkü, bu salgında durum öngörülemez bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

Corona virüs ilk görüldüğü aralık ayının başından bu yana dünya genelinde 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 83 binin üzerinde de vaka sayısı bildirildi.

Vietnam'da yaşanan gelişmeler ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Vietnam hükumetinin bu acil salgın durumuyla ilgili hızla harekete geçmesinin krizi erken aşamada ele almak adına oldukça önemli olduğu yorumunu yapıyor.

Son Güncelleme: 02.03.2020 14:11
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