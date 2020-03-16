VİDEO HABER: Koronavirüs İngiltere'yi de esir aldı

Koronavirüs salgını İngiltere'de 1300'den fazla kişiye bulaştı, 35 kişi salgından hayatını kaybetti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüse karşı tedbir alma konusunda geç kaldığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

HÜKÜMETE "SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" TEPKİSİ

Johnson hükümetinin danışma kurulunda yer alan Profesör Graham Medley de "Sürü bağışıklığı dediğimiz durumu yaratmamız gerekiyor. Aşının yokluğunda bunu yaratabilmenin tek yolu, nüfusun çoğunluğunun hastalığa yakalanmasıdır.” sözleriyle tepkilerin odağına oturmuştu.

İngiltere'nin koronavirüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ise The Guardian gazetesinde yer aldı.

SALGIN, 2021'E KADAR SÜREBİLİR

İngiltere'nin (PHE) Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerinin raporuna göre, salgının 2021’e kadar sürebilir. Ayrıca, 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir.

2021 yılının bahar aylarına kadar görülmesi beklenen virüsten, ülke nüfusunun yüzde 80'inin enfekte olabileceği belirtiliyor.

8 MİLYON KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINABİLİR

Her 100 kişiden 15'inin, bu süreçte hastanede bakıma ihtiyaç duyabileceği öngörülüyor. Bu süreçte yaklaşık 8 milyon kişinin, hastanelerde tedavi altına alınması gerekebilir.