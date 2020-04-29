VİDEO HABER: Adeta Nuh Tufanı... Türkmenistan’da fırtına bir şehri böyle harabeye çevirdi

Türkmenistan'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından yağan yağmurla sel felaketi de hasarı artırdı. 27 Nisan'da gerçekleşen felaketten bu yana iki gündür şehirde doğalgaz ve elektrik yok. Asırlık ağaçlar devrilmiş halde ve bir çok aile çocuklarını arıyor...