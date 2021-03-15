Ürdün’de oksijen kesintisi 6 cana mal oldu

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Ürdün’de bugün facia gibi bir olay yaşandı. Başkent Amman’ın batısındaki Salt şehrinde yeni yapılan devlet hastanesinde oksijen sistemi krizi meydana geldi.

Hastanenin corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisine uzun süre oksijen verilemedi. Yoğun bakımda solunum desteğiyle yaşayan 6 hasta, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANE KAPISINA DAYANDI



Olayın ortaya çıkmasının ardından hasta yakınları, hastanenin kapısına dayandı. Sağlık Bakanı Nathir Obeidat hastaneye gelirken, güvenlik güçleri hasta yakınlarını sakinleştirmek ve olayları önlemek için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bakan Nathir Obeidat olayın sebebinin henüz bilinmediğini ancak incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Güvenlik güçleri hastane çevresini çembere aldı.

SAĞLIK BAKANI İSTİFASINI SUNDU

Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, yaşanan trajik olayın ardından istifasını sunduğunu açıkladı. Obeidat, ölümlerin 1 saatlik kesinti nedeniyle yaşandığını, olayla Savcıların soruşturma yürüttüğünü belirtti. Ürdün Kralı II. Abdullah’ın da olaydan sonra hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi.

İNGİLİZ MUTASYONUYLA BOĞUŞUYOR



Ürdün son dönemde İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonuyla mücadele ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta salgına karşı önlemler sıkılaştırılırken, cuma günleri tam kapanma uygulaması yeniden devreye sokuldu.

Olayın ardından hastane önünde oluşan kalabalık.

Ürdün’de geçtiğimiz perşembe günü açıklanan rakamlara göre 8 bin 300 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan ülkede, salgın başından bu yana 464 bin vaka ve 5 bin 224 can kaybı meydana geldi.