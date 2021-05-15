Ürdün halkı Filistin kapılarının açılması için sınıra akın ediyor

Kudüs, Gazze Şeridi ve diğer Filistin kentlerindeki Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve siyonist rejimin katliamlarını protesto etmek için binlerce Ürdünlü sınırda bir araya geldi.

Güney Ürdün Vadisi'ndeki Karama bölgesi, Karameh Muharebesi Şehitliği önünde toplanan binlerce kişi, Ürdün Hükümetinden sınırların açılmasını talep ediyor.

Öte yandan, Cuma namazının ardından başkent Amman'da büyük bir halk yürüyüşü gerçekleştirildi. Halk, pansuman tedbirler yerine işgal rejimine karşı etkili tedbirlerin alınması çağrısında bulunarak sloganlar attı.

Ürdün'de gerçekleştirilen diğer gösterilerde halk, işgal rejiminin sözde büyükelçisinin Amman'dan çıkarılmasını, Tel-Aviv'de bulunan Ürdün Büyükelçisinin geri çağrılmasını ve halen yürürlükte olan Wadi Araba Antlaşması ile Gaz Anlaşmasının kaldırılması yönünde sloganlar attı.

Arap sessizliğini kınayan protestocular, hükümetten, Mescid-i Aksa'ya yönelik yerleşimcilerin ve işgal polisinin ihlalleri karşısında "Ürdün Vesayetini" harekete geçirerek kutsal mekanları korumasını istedi.(ilkha)