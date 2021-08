Ünlü Yönetmen Michael Moore: Amerika çok şükür bir savaşı daha kaybetti

ABD solundan ses veren belgesel filmci, yazar, aktivist Michael Moore, 'fiyasko' eleştirileri yöneltilen ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine destek açıkladı.

Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11, Capitalism: A Love Story, Where to Invade Next, Fahrenheit 11/9 gibi filmlerin yönetmeni olması kadar önceki ABD Başkanı Donad Trump'a sıkı muhalefetiyle de tanınan Michael Moore, Trump'ın geçen yıl Taliban'la vardığı anlaşmayı uygulayan halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesinden memnuniyetini duyurdu.

'Bu, son savaş olsun'

Kendi michaelmoore.com web sitesinde paylaşım yapan ünlü yönetmen, 'Amerika'nın en uzun savaşının sona ermesinin tenkitçiler ve savaş yanlıları görmezden gelinerek kutlanması' çağrısı yaptı.

"Amerika çok şükür bir savaşı daha kaybetti. Bunun sonuncusu olmasını sağlayalım" diye yazan Moore, "Bu, sadece ciddi düşünüp taşınmak ve kendimiz için nedamet istemek için anıtsal bir hesaplaşma anı olmalı" görüşünü dile getirdi.

'Taliban hiçbir Amerikalıya zarar vermedi'

Biden yönetiminin ABD'liler ve onlarla birlikte çalışan Afganları tahliye operasyonunda yaşanan felaketleri önemsemek yerine Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ın 'hiçbir Amerikalıya zarar vermemiş olmasına' vurgu yapan Moore, bunun 'operasyonun ne kadar başarılı olduğu hakkında çok şey anlattığını' savundu.

"Tüm hafta boyunca düzinelerce uçak güvenli bir şekilde havalandı ve bunlardan biri bile düşürülmedi. Bu kaotik durumda hiçbir askerimiz ölmedi" diye altını çizen yönetmen, medyayı 'Biden'a saldırdığı ve panik yaydığı' gerekçesiyle kınarken Taliban'ı savunmaya geçti:

'Ilımlı Taliban' söylemine sarıldı

"1990'ların Taliban'ını haber yaptıklarını düşünen kötü niyetli gazetecilerin nefes nefese panik çığlıklarına rağmen (CNN'deki Jake Tapper sürekli olarak 'kafa kesmelere' ve kızların 'kaçırılıp', 'tecavüze uğrayıp' 'çocuk gelin olmaya zorlanabileceğine' atıfta bulunuyor), bunların hiçbiri gerçekleşmiyor gibi görünüyor."

'Ulusal güvenlik sistemi ve askeri sanayi kompleksinin fonlanmasına son'

'2. Dünya Savaşı sonrası bir dizi başarısız askeri müdahalede bulunan ABD'nin görünüşe göre sadece ten rengi değişik insanları öldürdüğünü, Kore, Vietnam, Kamboçya, Irak, Afganistan'da savaşıp milyonlarca insanı katlettiğini ve vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolarını harcadığını' sıralayan Moore, 'ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA), İçgüvenlik Bakanlığı ve tüm askeri sanayi kompleksine para akışının kesilmesi gerektiği' görüşünü dile getirdi.

'Hadi biz kaçtık, affedersiniz artık'

'Savaşlarla bombalara giden onca paranın ABD'liler için harcanması gerektiğini' belirten yönetmen, "Askerlerimiz ve Afgan siviller bizi bağışlasın. Bu tiksindirici derecede üzücü savaşta sevdiklerini kaybeden tüm ailelere çokça başsağlığı ve sevgi" diyerek yazısını noktaladı.

Anketler ne diyor?

Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı'nda dün 13 ABD askerinin ölümü, 18 Amerikan askerinin yaralanması dahil toplamda onlarca ölü ve yüzlerce yaralıya neden olan intihar saldırıları öncesinde düzenlenen anketler, Afganların yaşadığı trajedinin Biden'a ABD halkının verdiği desteği etkilemediğini göstermişti. Anketlere göre bir yandan Afganistan'daki ABD askerlerinin geri dönmesinden memnuniyet bildiren Amerikalılar, diğer yandan Biden'ın bunu yapış şeklini beğenmiyor ve hayatları tehlikedeki Afganların desteklenmesine güçlü destek sunuyor.