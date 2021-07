Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!

Sosyal medya platformları ve bu platformlar üzerinen yapılan canlı yayınlar son yıllarda giderek daha büyük bir hızla hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Bu şekilde yapılan canlı yayınlar ise zaman zaman akılalmaz olaylara sahne oluyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan olay dünyayı dehşete düşürdü. Ünlü rapçi arabasında Instagram canlı yayını yaparken başından vuruldu. İnanılmaz görüntülerin her saniyesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bunun son örneklerden biri ABD'nin Los Angeles kentinde yaşandı. Indian Red Boy mahlasıyla sahne alan 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera Instagram canlı yayını yaparken ve arkadaşıyla neşeli bir şekilde sohbet ederken birden bire çok sayıda silah sesi duyuldu.

21 yaşındaki rapçi, 8 Temmuz Perşembe günü aracında otururken Instagram canlı yayını yaparak bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Video görüntülerinde, sohbet esnasında bir anda ateş edildiği görülürken, arkadaşının önce durumu fark etmediği, gencin burnundan kan aktığı ve "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü.

Inglewood man #ZerailDijonRivera was killed while on ig live with his friend. #RedIndianBoy was allegedly murdered for disrespecting a mural of the late #nipseyhussle ????????#inglewood #california #slauson pic.twitter.com/5CqRAECPik