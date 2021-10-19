Ünlü komedyen ve sihirbaz Phil Butler 51 yaşında öldü! Ölüm sebebi ne?

Phil Butler'ın ölümü sanat dünyasını ve hayranlarını derinden etkiledi. Menajeri, Phil Butler'in ölümü ile ilgili sosyal medyada atılan çok sayıda mesajın ardından açıklama yaparak ünlü ismin öldüğünü doğruladı.

The Sun'ın aktardığı habere göre Phil Butler, Afganistan'da cephe hattında askerler için sahne alan ilk komedyen olarak biliniyor ve bu nedenle Operasyonel Hizmet Madalyası almış bir sanatçıydı.

Phil Butler, komedyenlik dışında pandomim ve sihirbazlık gösterileri ile ününe ün katmıştı.

İşte ünlülerin Phil Butler hakkında yazdıkları

Benidorm yıldızı Asa Eliott: Phil Butler'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldım. Arkadaşım deme ayrıcalığına sahip olduğum en komik insanlardan biri.

Britanya'nın Yetenekli Yarışması finalisti Danny Posthill: Phil Butler'ın ölümü karşısında çok şaşırdım ve üzüldüm.Çok gülen harika bir komedyen. İyi uykular arkadaşım

Chris Davis Management'ın sözcüsü: Arkadaşımız Phil Butler'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız.

Afganistan'da cephe birlikleri için sahne alan ilk komedyenlerden biri olarak tarihe geçti.enti "sınıf eylemi" için haraç ödemek için koştu.

Ünlü oyuncu Tristan Gemmill: Phil Butler ile ilgili yıkıcı haberleri duydum. Yetenekli bir komik adam ve sihirbazdı....

Strictly'den Craig Revel-Horwood: Ne korkunç bir şok. Panto Sindirella üzerinde birlikte çalıştık ve o harika bir arkadaştı.

Shaparak Khorsandi: Huzur içinde yat Phil. Birimiz daha erken gitti. Dubai'de UFO dövmesini sorduğunda çok gülmüştüm. The Story'yi anlatış biçimini sevdim. Bir sınıf hareketi.