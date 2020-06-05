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Ünlü Alman silah fabrikası salgın yüzünden iflas etti

Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer Şirketi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına yenik düştü. Silah şirketi, Almanya’nın Eckenför’deki fabrikası için iflasını verdiğini duyurdu.

Ünlü Alman silah fabrikası salgın yüzünden iflas etti

Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer Şirketi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına yenik düştü. Silah şirketi, Almanya’nın Eckenför’deki fabrikası için iflasını verdiğini duyurdu.

05 Haziran 2020 Cuma 15:15
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Ünlü Alman silah fabrikası salgın yüzünden iflas etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) bir çok sektörü iflasın eşiğine getirdi. Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer Şirketi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına yenik düştü. 
Şirketin korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiği ve  rakiplerinden rekabette geride kalarak zor duruma düştüğü belirtildi.

Şirket, Almanya’da silah taşıma ruhsatının alımının güç olduğu gerekçesi ve ayrıca Alman askeriyesi ve polis teşkilatından az sipariş almaları nedeniyle Almanya’daki tesislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. 

120 KİŞİ İŞİNİ KAYBEDECEK

Sig Sauer şirketinin Almanya’nın Eckenför kentindeki fabrikasında çalışan 120 kişinin işini kaybedeceği bildirildi.

Şirket başta Alman olmak üzere Amerikan ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin, özel tim, gizli polis ve ajanların tabancalarını üreten Sig Sauer şirketinin yalnızca ABD'de üretime devam edeceği bildirildi.

"ÇOK ACI VERİCİ BİR DURUM"

Şirketin Genel Müdürü Tim Castagne iflas bilgilerini doğrulayarak Alman medyasına  yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararı benim için çok acı verici, hüzünlü oldu” dedi.

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