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Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü: 'Ölenler var'
Son dakika haberine göre Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağı düştü. Kaza sonucu ölenlerin olduğu bildirilirken henüz ölü sayısı açıklanmadı.
Dünya 22.04.2022, 10:53 22.04.2022, 10:59
Ukrayna'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağı Zaporijya'ya teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.
Uçağın Zaporijya şehrine düştüğü açıklanırken kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı.
Henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.
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