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Ukrayna, Türkiye’nin düzenleyeceği deniz tatbikatına katılacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Donanmasının yıl sonunda düzenlemeyi planladığı Doğu Akdeniz 2021 tatbikatına katılacağını bildirdi.

Dünya 26.04.2021, 10:41
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Ukrayna, Türkiye’nin düzenleyeceği deniz tatbikatına katılacak

Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Donanmasının yıl sonunda düzenlemeyi planladığı Doğu Akdeniz 2021 tatbikatına katılacak.

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Kiev’in Ankara ile kendi komutanlarının tatbikatı yönetecek olan çok uluslu karargahın çalışmalarına hangi formatta katılacağını görüştüğü belirtilen açıklamada ayrıca Ukrayna’nın, subaylarının Türk Donanmasına ait ADA sınıfı korvetlerinde staj yapmasının sağlanmasını beklediği kaydedildi.

Bakanlık, yapılacak olan tatbikatla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Roman Maşovets, Donbass'taki gerginliğin tırmanması nedeniyle NATO ülkelerine savaşa hazırlık durumlarını artırma çağrısında bulunarak, ortak tatbikatların bölgedeki ‘Rus saldırganlığına’ karşı koymanın en iyi yolu olacağını ifade etmişti.

Ardından Ukrayna filosu Karadeniz’de Türkiye, Romanya ve İspanya donanmaları ile birlikte tatbikata katılmıştı.

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