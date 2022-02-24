Ukrayna, Türkiye’den Boğazları Rusya’ya kapatmasını istedi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın askeri işgali başlatmasının ardından Türkiye hükümetinden İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus savaş gemilerine kapatmasını istedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması halinde Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sınırları yakınında konuşlu bulunan Rus savaş gemilerini tehdit olarak gördüklerini belirtmişti.