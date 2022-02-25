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Ukrayna saldırısı 2. gününde! Sabah saatlerinde Kiev, 40 dakika içinde en az 36 füze ile uyandı!

Karadeniz’deki Rus donanma gemilerinden ve Ukrayna sınırında konuşlanmış rampalarından atılan 160’dan fazla füzeyle başkent Kiev, Odessa, Harkov, Slovyansk, Dnipro, Mariupol kentleri vuruldu. Füze saldırısının ardından Rus uçakları, askeri hedeflere bomba yağdırdı.

Dünya 25.02.2022, 09:35
Ukrayna saldırısı 2. gününde! Sabah saatlerinde Kiev, 40 dakika içinde en az 36 füze ile uyandı!

Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rus kuvvetleri Devlet Başkanı Putin’in dün 06.00’da verdiği emirle Ukrayna kentlerine füze yağdırdı. Savaş uçakları da bombardımana katıldı. Başkent Kiev’e ilerleyen Rus kara birlikleri, akşam Çernobil santralini ele geçirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın işgali gibi bir durumun olmadığını söyledi ama Rus birlikleri Belarus sınırından başkent Kiev’e ilerlemeye başladı. Rus birlikleri, gündüz Kiev'in Antonov Havaalanı'nı akşam da 1986'da büyük faciaya neden olan Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirdi. Bu arada tüm dünyayı savaşın Avrupa’ya yayılması korkusu sardı. NATO, askeri önlemleri artırdığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, “Aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “İttifakın bir ülkesine yapılacak saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır” diye konuştu. İngiltere Başbakanı Johnson, “Rus diktatörlüğü, Ukrayna’ya boyun eğdiremez” açıklaması yaptı. Rusya her ne kadar askeri hedefleri vurduğunu söylese de birçok füze sivil yerleşim yerlerine isabet etti. Daha ilk gün asker ve sivil kayıpların sayısının 100’ü aştığı belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yollar

Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...

09.02: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş videosu yayımladı. Zelenskiy hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Rusya eninde sonunda çatışmaları ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi.

08.51: Ukrayna ordusu tarafından kuzeydoğudaki Sumi kentinde Rus birlikleriyle arasında çıkan çatışmanın görüntülerini paylaşıldı. Yerel yönetim lideri Dmytro Zhyvytsky, büyük bir Rus askeri konvoyunun Sumi'yi geçerek batıya, başkent Kiev'e doğru ilerlediğini söyledi. Zhyvytsky, Konotop kentinin de kuşatıldığını belirtti.

08.27: Ukrayna sınır birlikleri, güney doğudaki Zaporijya bölgesine Rus güçler tarafından yerel saatle 04.25'te roketlerle saldırıldığını söyledi. Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu söylüyor.

08.11: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de sirenler yankılanmaya başladı.

07.33: Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA’nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev’in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

06.30: Ukrayna makamlarından gelen iddiaya göre, Rus uçağı Kiev üzerinde vuruldu.

05.40: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Başkente yönelik Rusya saldırılara yeniden başladı. Yapılan saldırıda bir sivil binanın vurulduğu belirtildi. ABD senatörü, 'Kiev'e 40 dakika içinde en az 36 füze düştü.' dedi. 

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

02.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.46: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda" Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

01.17: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

00.37: Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

00.16: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. 

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

Ukrayna, saldırının ilk günü 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Posta

#kiev #füze #sabah saatleri
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