Ukrayna-Rusya Müzakerelerinde 4.tur bugün yapılacak!

Barış umudu bugün için sürüyor. Ukrayna prensiplerinden ödün vermek istemiyor ancak Rusya'nın yapıcı tavrı devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE DİKKAT"

Ukraynalı müzakereci ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak müzakere konusunda "istekli" olduklarını belirtti. "Bazı sonuçlar" için önümüzdeki günleri işaret etti.

RIA ajansına konuşan Rus delege Slutsky ise görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

Beklentisini "her iki delegasyonun ortak pozisyonuna ve imza konulacak bir belgeye dönüşmesi" olarak belirtti.

4. TUR BUGÜN YAPILACAK

Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çevrim içi olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullandı.

TASLAK METİN ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Uzmanların açıklamalarına göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.

Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor. (cnnturk)