Ukrayna-Rusya krizinde bomdardıman sesleri duyulmaya başlandı!

Diplomasi için umutları yeşerten açıklamalar ile barış ihtimali yeşerirken Rus basınından krizi yeniden en yüksek seviyeye çıkartacak bir iddia geldi. Rus basını Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurdu. Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ne göre, Ukrayna ordusu Perşembe günü saat GMT 02:30'da (TSİ 5:30) Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdı. Adı açıklanmayan bir Rus yetkili Ukrayna'nın bu saldırı ile 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Doğu Ukrayna'daki ihtilafla ilgili Minsk Anlaşması'nın sorunun tek olası çözümünü temsil ettiğini, ancak Kiev'in anlaşmaya uymak istemediğini açıklamıştı.