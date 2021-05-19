Ukrayna Parlamentosu, aşı bulamayan Sağlık Bakanı Stepanov’un işine oylamayla son verdi

Başbakan Denis Şmigal, genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, “Yeterli sayıda aşı bulmak Sağlık Bakanı Stepanov’un en önemli göreviydi. Ancak bu süreç çok yavaş işledi. Şu ana kadar 2,3 milyon doz geldi. Bu konuda Sağlık Bakanı Stepanov’un etkili olduğunu söylemek zor.” dedi.

Başbakan, Sağlık Bakanı Stepanov’dan altyapı ve ekonomi bakanları ile birlikte istifasını sunmasını istemişti.

Sağlık Bakanı Stepanov, istifasını sunmamış, bunun üzerine oylamayla görevden alınması için meclis genel kurulunda olağanüstü toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Stepanov, kendisini savunmak için yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar 42 milyon doz için anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

Nüfusu 41 milyonu bulan Ukrayna’da şu ana kadar sadece 948 bin birinci doz aşı vurulabildi. Ukrayna’da şu ana kadar 48 bin 469 kişi salgın yüzünden hayatını kaybetti