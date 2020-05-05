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Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı hakkında gözaltı kararı

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hakkında gözaltı kararı çıktı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı hakkında gözaltı kararı

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hakkında gözaltı kararı çıktı.

05 Mayıs 2020 Salı 11:17
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Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı hakkında gözaltı kararı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Peçerskaya Mahkemesi'nde Viktor Yanukoviç hakkında görülen dava, Hakim Olesya Batrin, tarafından karara bağlandı. Mahkeme uzun süren davanın sonucunda Yanukoviç'i devlet kanunlarında lehinde değişikliğe giderek, iktidarı gasp etmekten suçlu bulurken, 2 ay gözaltında kalmasına karar verdi. Yanukoviç'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz gelirken, Yanukoviç'in avukatları adına konuşan Vitaliy Serdük, “Dava sürecinde çok sayıda sahte evrak düzenlendiğine dair elimizde kanıtlar var” iddiasında bulundu.

Viktor Yanukoviç, 2010-2014 yılları arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı yaparken, 2014 yılında başlayan Meydan olaylarında kendisine ait bir helikopter ile Rusya'ya kaçmıştı. Yanukoviç, hakkında birçok dava açılırken, 24 Ocak 2019 tarihinde açılan davada vatana ihanetten suçlu bulunmuştu ve hakkında 13 yıl hapis kararı verilmişti.

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