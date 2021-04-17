banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Ukrayna konsolosu gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı

Dünya 17.04.2021, 12:58
4
Ukrayna konsolosu gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı

Interfax haber ajansına göre Sosonyuk, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandı.Bunun üzerine Ukraynalı konsolos gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

İddiaya ilişkin Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi. Olay, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi daha da artıracak nitelikte.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu