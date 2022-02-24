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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna’daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton'dan çağrı: 'Putin'i durdurun'
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun."
Dünya 24.02.2022, 11:43
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun."