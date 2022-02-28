Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna bu sefer podyuma değil cepheye çıktı!

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

Elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna, "Ukrayna sınırını Saldırı amacıyla geçen herkes öldürülecek!" dedi.

Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor.

Anastasiia, 2018'de Miss Grand International yarışmasında Ukrayna'yı temsil etmişti.