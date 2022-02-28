Son Dakika
11 yaşındaki kızını Ukrayna’da bırakıp Türkiye’ye dönen baba: “Kızımdan haber alamıyorum, devletimizden yardım istiyorum”
Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna bu sefer podyuma değil cepheye çıktı!
Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın silah kuşandığı fotoğraflar gündem oldu. Rusya'nın ülkesini işgal etmesi sonrası sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflarını paylaşan Ukraynalı güzel, direniş çağrısı yaptı. Atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını belirten Lenna, NATO'yu da eleştirdi. Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'ya karşı ülkesini savunmak üzere silah kuşandı. Lenna, orduya katıldığını Instagram hesabından duyurdu.
Dünya 28.02.2022, 16:08 28.02.2022, 16:15
Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.
Elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna, "Ukrayna sınırını Saldırı amacıyla geçen herkes öldürülecek!" dedi.
Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor.
Anastasiia, 2018'de Miss Grand International yarışmasında Ukrayna'yı temsil etmişti.