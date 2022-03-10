Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik

KULEBA'DAN İLK AÇIKLAMALAR: ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, basın toplantısındaki konuşmasında "Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya geldi. Hem kolay hem de zor bir görüşmeydi. Kolay çünkü Lavrov Ukrayna hakkında geleneksel düşüncelerinde sabit kaldı. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım."

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İnsani dram konusunda adımlar atılması gerekiyor. En büyük dram Mariupol'da yaşanıyor. Bu toplantıdan çıkarken insani koridorların sağlanmasını bekliyorduk.

Ne yazık ki Bakan Lavrov bununla ilgili karar alacak pozisyonda değildi. Ancak gerekli yetkililerle görüşeceğini söyledi. 24 saat ateşkes ilan edilsin dedik. Ancak bu konuda da ilerleme kaydedemedik. Anlaşılan o ki başka karar alıcılar var Rusya'da.

Çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık. Ben tekrar görüşmeye hazırım böyle bir formatta. Eğer çözüm çıkacaksa inanıyorum dışişleri bakanları görüşürse barışı görüşmeleri gerekiyor. Ben de bu uğurda görüşmeleri sürdürmeye hazırım Ukrayna2daki savaşı bitirmek için

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası taraflar arasındaki ilk üst düzey görüşme Türkiye’de dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi ile saat 11.23'te başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba müzakere için Antalya'daki otele giriş yaptı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu her iki bakanı da otelin girişinde karşıladı. (cnnturk)