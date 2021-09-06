Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar: Kırım Tatarları işkence görüyor

Dün Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in evine Rus güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlendi. 3-4 Eylül tarihleri arasında Celal ile birlikte 4 Kırım Tatarı gözaltına alındı.

Kırım Haber Ajansı'nın bilgilerine göre; Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, gözaltına alınan Celal da dahil 5 kişiye işkence yapıldığını açıkladı.

'KIRIM PLATFORMU AÇILIŞ ZİRVESİ'NE KATILMALARININ İNTİKAMI'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaynaklarım alıkonulanlara karşı işkence uygulandığını bildiriyor. Alıkonulan Kırım Tatarlarına yasa dışı soruşturma yöntemleri, psikolojik ve fiziksel baskı uygulanıyor. Bunu 23 Ağustos’ta düzenlenen Kırım Platformu Açılış Zirvesine katılmanın intikamı olarak görüyoruz” diye belirtti.

5 KIRIM TATARININ BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Gözaltına alınanlardan uzun süre haber alınamaması da gerginliği artıran diğer bir faktör olmuştu. Rusya'dan konuya ilişkin bir bilgi verilmemesinin ardından Kırım Tatarları Federal Güvenlik Servisi (FSB) önünde bilgi almak için toplanmış ve Rus güvenlik güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alınmışlardı.

Bunun ardından soruşturma görevlisi Vitaliy Vlasov, avukat İslam Velilayev’e yaptığı açıklamada alıkonulan 5 Kırım Tatarının FSB binasında tutulduğunu bildirdi. 5 Kırım Tatarının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.