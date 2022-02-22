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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Sınırlarımız olduğu şekilde kalacak"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Kararın ardından Rus ordusunun bölgeye girmesi talimatı verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyise bu karara, "Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliğinin ihlalidir. Sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, olduğu şekilde kalacaktır." sözleriyle tepki gösterdi.
Dünya 22.02.2022, 08:45 22.02.2022, 13:24
"TARİH DERSLERİ İÇİN VAKTİMİZ YOK"
Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yarısı ulusa seslendi. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Tarih dersleri için zamanımız yok. Barış istiyoruz. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın eylemlerine rağmen aynı kalacak. Kimseye borçlu değiliz ve kimseye de bir şey vermeyeceğiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış. Sınırlarımız güvendedir. Ukrayna kendini savunma hakkını saklı tutar.