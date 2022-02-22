Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Sınırlarımız olduğu şekilde kalacak"

"TARİH DERSLERİ İÇİN VAKTİMİZ YOK"

Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yarısı ulusa seslendi. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Tarih dersleri için zamanımız yok. Barış istiyoruz. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın eylemlerine rağmen aynı kalacak. Kimseye borçlu değiliz ve kimseye de bir şey vermeyeceğiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış. Sınırlarımız güvendedir. Ukrayna kendini savunma hakkını saklı tutar.