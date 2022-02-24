Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den seferberlik çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçmesi sonucu "Ukrayna kuzeyden güneye saldırıya uğruyor. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek," ifadelerini kullanarak orduya katılım çağrısında bulundu.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Zelenskiy'nin halka direniş çağrısından satır başları:

Rusya, ikinci dünya savaşındaki Almanya gibi saldırdılar. Rusya halkı bir karar vermek zorunda. Her biri hangi yolu seçecek. Her türlü protestoyu yapabilirsiniz. Şimdi Ukrayna vatandaşlarına Rusça seslenmek istiyorum. Bu kötülük ve bir ulusu yok etmek isteğine boyun eğmeyeceğiz.

"Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik... Rus vatandaşları Rusya'da sokağa çıksın ve demokratik haklarını kullansın."

Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşının her biri geleceğimize karar verecek.

Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli. (Cnntürk)