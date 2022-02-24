Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'İSTEYEN HERKESE SİLAH SAĞLAYACAĞIZ'

Vladimir Zelenskiy Ukrayna-Rusya krizindeki son dakika gelişmeleri ile ilgili dünyaya seslendi.

Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizler savaş gazilerini de göreve çağırıyoruz. Rusya ağır zaiyata uğrayacak."

"Ağır yaralılarımız var, kan bağışına ihtiyacımız var. Lütfen gelin kan verin."

'İSTEYEN HERKESE SİLAH SAĞLAYACAĞIZ'

"Ukrayna'yı savunmak için gerekli kaynaklara sahibiz. Bu sabah tarihe geçti. Bizim ve Rusya için farklı bir şekilde tarihe geçti. Artık Rusya ile bağlar koptu. Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek. Rusya devletimize saldırdı. Almanya bile böyle bir hinlik ile bize saldırmadı."

"Rus halkı seçim yapmak durumunda. Rusya'daki herkes bu savaşı protesto edebilir. Hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bu şeytan burada bir ulusu yok etmek istiyor. Biliyorum bunları sosyal medyada engelleyecek, bloklayacak."

"İnsanlardan doğru bilgileri yaymalarını istiyorum."

"İsteyen herkese silah sağlayacağız."

"Rusya ülkemize korkakça saldırmıştır."