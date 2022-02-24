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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna’daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"
Ukrayna'dan açıklama: Yaklaşık 50 Rus askeri öldürüldü, 6 savaş uçağı düşürüldü!
Rus savaş uçakları Ukrayna üzerinde sorti yapmayı sürdürürken Ukrayna Ordusu'ndan açıklama geldi. yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna giriş yapan yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
Dünya 24.02.2022, 12:19
Açıklamada, Rusya'ya ait 6 savaş uçağının düşürülerek imha edildiği öne sürüldü.