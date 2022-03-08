banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!

Ukrayna'daki savaşın artık kazanılamaz olduğu iddiası...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığ işgal girişiminin 13.günü geride kalırken sızdırılan bir rapor dünya gündemine bomba gibi düştü. Kimin yazdığı açıklanmayan raporda, Ukrayna'daki savaşın artık kazanılamaz olduğunu iddia ediliyor. Raporda ayrıca "Şimdi Zelenski öldürülse, ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Ülkemiz çok daha büyük bir savaşa doğru kayıyor" ifadeleri yer aldı.

Dünya 08.03.2022, 15:04 08.03.2022, 15:19
Ukrayna'daki savaşın artık kazanılamaz olduğu iddiası...

CnnTurk'te yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir muhbir tarafından sızdırılan 2000 kelimelik rapor internette yayınlandı. Kimliği doğrulanamayan rapor, Bellingcat'teki analistler ve Rus insan hakları gözlemcisi Gulagu tarafından paylaşıldı ve büyük dikkat çekti.

"UKRAYNA SAVAŞI ARTIK KAZANILAMAZ"

Sızdırılan rapora göre FSB muhbiri, Ukrayna savaşının 'artık kazanılamaz' olduğunu iddia etti. Kremlin içindeki casus teşkilatının şimdiye kadarki başarısızlıklardan sorumlu olduğunu iddia eden muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bir dünya savaşı başlatmak istediği için Hitler'e benzetti.

Raporun ismi açıklanmayan yazarı, istihbarat raporlarını üstlerini memnun edecek şekilde uyarlamaları için uyarı aldığını belirterek, "Raporları yönetimin gereksinimlerine göre özelleştirmek için giderek daha fazla baskı alıyoruz " dedi.

(FSB muhbirinin olduğu iddia edilen uzun gönderi insan hakları grubu Gulagu'nun direktörü tarafından paylaşıldı)

SAVAŞ KARARINI KİMSE BİLMİYORDU

Raporda savaş kararının kimse tarafından bilinmediğine özellikle dikkat çekildi ve "Bize sadık olanlar bile artık karşı. Çünkü savaş yukarıdan planlanmıştı, çünkü bize saldırıya uğramadıkça böyle bir seçeneğin olmayacağı söylendi. Kimse böyle bir savaş olacağını bilmiyordu, bu yüzden de kimse bu tür yaptırımlara hazırlanmadı. Mutlak zafer için bir seçenek söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.

Yazar, Ukraynalıların asgari direnişiyle bile, Rusya'nın 500.000'den fazla kişiye ihtiyacı olacağını iddia etti ve ülkelerinin daha büyük bir savaşa doğru kaydığı konusunda uyardı:

"Bütün siyasi danışmanlar, politikacılar ve onların ekipleri büyük bir kaos yarattı. Şimdi Zelenski öldürülse, ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. 1939'da Hitler'in yaptığı gibi gerçek bir uluslararası çatışmaya itildiğimizi göz ardı etmiyorum. Rus yanlısı 'Z' sembolümüz zaman içerisinde gamalı haç ile karşılaştırılacak"

NÜKLEER SALDIRI OLASILIĞI VAR

Raporun yazarı ayrıca Putin'in Batı'ya karşı nükleer bir saldırı başlatıp başlatmayacağı iddiasına da değindi ve "Bir nükleer saldırı olasılığı var mı? Evet. Ancak bu askeri amaçlar için değil sadece başkalarını korkutmak amacıyla yapılır" dedi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Rusya gündemine de dünya gündemine de bomba gibi düşen rapor ikinci bir üst düzey Rus askeri yetkilisinin Ukrayna'da öldürüldüğü haberinden hemen sonra geldi. Üst düzey askerlerin ölümü, FSB muhbirinin Rusya'nın savaşa ve müteakip yaptırımlara hazır olmadığını söylemesiyle Rusya'da savaş karşıtı tartışmalar alevlendi.

(Öldürülen Rus generaller. Sağda: Vitaliy Gerasimov, Solda: Andrei Sukhovetsky)

2 ÜST DÜZEY RUS KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna askeri istihbaratı, dün gece Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu. Bunun savaş boyunca öldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgisininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde de Rusya'nın en değerli generallerinden biri olan ve Putin'in sağ kolu olarak bilinen Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Ukrayna, 11.000'den fazla Rus askerini öldürdüğünü iddia ederken Rusya kayıplarının yaklaşık 500 civarında olduğunu duyurdu. Her iki taraf da Ukrayna'daki kayıpları açıklamadı.

#Rusya #Ukrayna #savaş #gizli rapor
Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18