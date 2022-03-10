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Ukrayna'da renk yok!

Rusya Ukrayna savaşı 15.gününde! Bugün Antalya'da gerçekleşecek üçlü zirve savaşa damga vuracak. Dünya'nın gözü NASA’nın yayınladığı ve Ukrayna’nın sadece günler içinde nasıl karanlığa gömüldüğünü gösteren uydu fotoğraflarında. İşte o görüntüler...

Dünya 10.03.2022, 12:15
Ukrayna'da renk yok!

Cnnturk'te yer alan habere göre; NASA tarafından servis edilen uydu görüntüleri bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor:

Bir zamanlar gece göğünün ışıklarla aydınlandığı Ukrayna sadece birkaç gün içinde karanlığa gömüldü!

Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü!

BİR AYDA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Özellikle büyük şehirlerdeki elektrik tüketimi gözle görülür ölçüde azalırken bu durum uzaydan bakıldığında da dikkat çekici şekilde belirginleşti.

  

3 Şubat'ta uzaydan bakıldığında Ukrayna'da her şey yolunda görünüyordu...

Hatta Mariupol gibi topyekûn kuşatma altındaki birkaç şehirde elektriğin tamamen kesilmiş olması nedeniyle karanlık daha da derinleşmiş görünüyor.

Putin’in başlattığı işgal gündüzleri sürekli olarak bombalanan kentlerin gecelerini de korku içinde zifiri karanlıkta geçirmesine neden oluyor.

3 Şubat ve 9 Mart arasındaki fark yeteri kadar çarpıcıyken 9 Mart ve 10 Mart arasındaki bir günlük fark bile göreni şaşkına çevirecek kadar fazla.

Günlerdir Rus ateşi altında kalan Mariupol ve Kiev yakınındaki İrpin kenti yıkılan yapıların haricinde hem elektriksiz hem de ısıtmasız kalmış durumda.

FARK ÇOK ÇARPICI

3 Şubat’ta kaydedilen görüntü Kiev ve diğer büyük şehirlerde büyük bir ışık yayılımı gösteriyor. Şehirlerin kalabalık ana caddelerinde de büyük bir Trafik akışı ve bu yolla yayılan bir aydınlık göze çarpıyor.

9 Mart’taki uydu görüntüsü için NASA, Ukrayna üzerindeki bulut oluşumunun etkili olduğunu ve karanlık görüntünün bundan da kaynaklandığını söylese de 10 Mart farklı.

Özellikle Kiev çevresinde artık neredeyse aydınlanan çok az yer kaldığı görülürken bu görüntünün bulut oluşumu etkisi altında olmadan çekildiğini altı çiziliyor.

Her şey sadece 1 ay içinde değişti... Bu görüntü 9 Mart'tan

RUSYA BİLEREK VURUYOR

Çok sayıdaki Ukrayna şehrinin saldırıların ilk gününden beri enerji sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Rus güçleri girdikleri şehirlerde bilinçli olarak enerji kaynaklarını vuruyor. Elektrik, su, internet ve doğal gaz gibi altyapıları vuran Rusya, Ukrayna’nın hem dünyayla bağlantısını kesmeye hem de bu yolla direnişini zayıflatmaya çalışıyor.

Mariupol belediye başkanı yardımcısı Serhiy Orlov, kentte enerji sıkıntısının giderek arttığını, bölgede yaşayanların kesik içme suyu yüzünden karları eriterek su içmeye çalıştığını aktarıyor. Elektrik ve ısınma imkanlarının da mevcut olmadığı şehirde siviller hayatta kalabilmekte büyük zorluklar yaşıyor.

#nasa #Ukrayna
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