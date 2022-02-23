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Ukrayna'da OHAL ilan edildi!

Reuters, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. Kiev yönetimi'de bir ay süreyle OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Dünya 23.02.2022, 13:26 23.02.2022, 13:48
Ukrayna'da OHAL ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin imzaladığı bir kararname ile 18-60 yaş arası vatandaşlar askere çağırıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ise yaptırımları olumlu karşıladıklarını ancak Rusya'ya en iyi cevabın NATO'ya alınmaları olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Ukrayna'da Kiev yönetimi bir ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Reuters, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde OHAL ilan edildiğini aktardı.

UKRAYNALILARA RUSYA'DAN AYRILMA ÇAĞRISI

Bununla birlikte, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların Ukrayna'yı ziyaret etmemeleri istendi. Hali hazırda Rusya'da olan Ukraynalıların bir an önce ülkeyi terketmesi gerektiği belirtildi. 

ZELENSKİY'DEN 18-60 YAŞ ARASI UKRAYNALILARA ORDUYA KATILMA ÇAĞRISI

Ukrayna’da silahlı kuvvetler, Zelenskiy’in kararnamesiyle 18-60 yaş arasındakileri yesek asker olmaları çağrısında bulundu..Maksimum hizmet süresinin bir yıl olduğunu bildirdi.

Ancak Zelenskiy, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya asker sevk edeceğini açıklamasının ardından genel bir seferberliği reddetti. Ukrayna Devlet başkanı,  dün yedek birliklerin orduya dahil edilmesi yönünde bir karar aldığını duyurmuştu.

Rusya'nın işgal için ordularını Ukrayna'ya gönderdiğini söyleyen Bodnar, "Sadece topraklarımızın bir kısmının işgalini görmüyoruz. İki ülkede askeri hareketlilik görüyoruz. Rusya'nın saldırı ihtimali var" dedi.

Rusya 4 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Bodnar, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

"UKRAYNALILAR ÜLKELERİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

Savaştan yana olmadıklarının altını çizen Bodnar, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."

Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir" ifadelerini kullandı.

Bodnar, sözlerine şöyle devam etti:

“Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. AB’nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna’nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti. 

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bodnar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşi Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrana hem de Rusya ile ticari ilişkileri var" dedi.

DOĞU UKRAYNA'DA AYRILIKÇI LİDERLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Diğer taraftan, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, bölgede şiddetin artması ve Batı'da Rusya'nın çatışmayı bir işgal bahanesi olarak kullanabileceğine dair korkuların ortasında tam bir askeri seferberlik emri verdi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin, yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinden gelen “acil bir saldırı tehdidini” dile getirdi. Ukraynalı yetkililer ise  isyancıların kontrolündeki bölgeleri zorla ele geçirme planları olduğunu şiddetle reddetti.

Pushilin, "Donetsk’teki ailelerini, çocuklarını, eşlerini, annelerini savunmak için silah tutabilen tüm erkeklere sesleniyorum. Hepimizin ihtiyacı olan imrenilen zaferi hep birlikte elde edeceğiz” diye konuştu.

Bununla birlikte, Luhansk bölgesindeki mevkidaşından da benzer bir açıklama geldi. Şu anda Ukrayna sınırlarına yaklaşık 150 bin Rus askerinin konuşlandırılmasıyla, uzun süredir devam eden ayrılıkçı çatışma, daha geniş bir saldırı için kıvılcım sağlayabilir.

ABD SAVUNMA BAKANI: RUSLAR ŞİMDİ SALDIRMAYA HAZIRLAR

Diğer taraftan, ayrılıkçılar ve Ukrayna güçleri neredeyse sekiz yıldır savaşıyor. Ancak bombardımanın isabet ettiği bir insani yardım konvoyu da dahil olmak üzere iki tarafı ayıran temas hattındaki şiddet son günlerde arttı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üç Baltık ülkesine Rusya'dan gelen güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalırlarsa kendi başlarına olmayacaklarına dair güvence verdiği Litvanya ziyareti sırasında, “Ruslar şimdi saldırmaya hazırlar" dedi.

Ukrayna ordusu, ise onetsk bölgesinin hükümet kontrolündeki bölümünde bombardımanın bir askeri öldürdüğünü ve ayrılıkçı güçlerin bir tepki vermeye çalışmak ve kışkırtmak için yerleşim bölgelerine topçu yerleştirdiğini söyledi. Ayrılıkçılar ise geçen Cuma günüden itibaren bir duyuruyla sivilleri Rusya'ya tahliye etmeye başladılar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırımlar Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi. Daha sonra ABD, Japonya ve Kanada da yaptırımlar açıkladı.

BIDEN YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı"  dedi.

Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı" diye konuştu. 

Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

ABD, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya'nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi. Biden bu adımla Moskova yönetiminin Batılı finans kuruluşları üzerinden para kazanamayacağını ifade etti.

PUTİN'İN ÇEVRESİNE DE BASKI

Yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydeden Biden, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi.

Biden'ın konuşmasından sonra ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlara ilişkin detayları açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı kaydedildi.

ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 YAPTIRIMI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi. 

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Rusya'nın yıllık gelirinin yüzde 60'yı hidrokarbon ürünlerinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. 

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.

Almanya'nın bu kararı ABD yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Washington başından beri Kuzey Akım 2'ye karşı çıkıyordu. Rus doğalgazı seçeneği tükenirse Avrupa, ABD'den gelen enerji hattına daha çok ihtiyaç duyacak.

AB, RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararı destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Duma'nın 351 üyesi ve Donbas'ta işgaline destek veren 27 kişi hedef alındı. Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız" dedi.

DİĞER ÜLKELERİN YAPTIRIMLARI

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Donetsk ve Luhansk'tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya'nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girerken Kanada hükümeti Litvanya'ya 460 asker daha göndereceklerini söyledi. 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine ve bazı kurumlara karşı yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı.

Morrison, "Avustralya her zaman zorbalara karşı durur ve biz Rusya'ya karşı duracağız. Avustralya derhal bazı Ruslara yaptırım uygulayacaktır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fiilen başladığını" kaydeden Morrison, Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalara da yaptırım uygulanacağını söyledi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI: TAM ÖLÇEKLİ BİR İŞGAL 24 SAAT İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

"Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgalin, 24 saat içinde başlayabileceğini" belirten Morrison, ülkesinin siber güvenlik konusunda harekete geçmeye başladığını ve karşı hamlelere hazırlanacağını söyledi.

Morrison, daha kapsamlı yaptırımların, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ta telekomünikasyon, petrol, gaz ve askeri rezervler de dahil olmak üzere, birçok sektörde sermayeye erişimi bulunan kurumlara uygulanacağını belirtti.

Kaynak

#ohal #Ukrayna
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