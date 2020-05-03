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Ukrayna'da ilginç protesto: Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular

Ukrayna’da kafe ve restoran sahipleri, Devlet Başkanlığı binası önünde masa kurarak, iş yerlerinin uzun süredir kapalı olmasını protesto etti.

Ukrayna'da ilginç protesto: Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular

Ukrayna’da kafe ve restoran sahipleri, Devlet Başkanlığı binası önünde masa kurarak, iş yerlerinin uzun süredir kapalı olmasını protesto etti.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:21
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Ukrayna'da ilginç protesto: Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular

Korona virüs salgını nedeni ile hayat durma noktasına gelirken, salgın ile mücadele kapsamında birçok ülke kafe ve restoranların kapatılması kararını verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kafe ve restoran sahipleri ise bu durumu ilginç bir şekilde protesto ederek, Devlet Başkanlığı binası önüne masalar kurdular. Protestocular, kurdukları masalarda yoldan geçen vatandaşları ağırlarken, yaklaşık iki aydır kapalı olan iş yerlerinin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalıştırılmasına koşulu ile yeniden açılmasını talep etti.

Protestoya katılan ve kafe sahibi olan Nadya Haçaturova, “Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkanlık koltuğuna oturmadan önce 6 yıl boyunca Mayıs ayı tatillerinde çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'ye ya da Yunanistan'a gider, festivallerde masa kurar yer içer ve eğlenirdik. Ama şimdi zaman değişti ve bugün Başkanlık binası önündeyiz. Zelenskiy, gelirse yine memnuniyetle yer içer güzel vakit geçiririz” ifadelerini kullandı.

Organizasyon Başkanı Dmitryi Fedotenkov, yaptığı açıklamada bu etkinlik sonrası elde edilecek tüm gelirin sağlık çalışanlarına aktarılacağını ifade ederken, “Devlet Başkanı Zelenskiy'e de davet mektubu yolladık ama gelir mi bilmiyoruz. Gelirse masası hazır” dedi.

Öte yandan Ukrayna'da toplam korona virüs vaka sayısı 11 bin 411'e, hayatını kaybedenler ise 279'a yükseldi.

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