Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı!

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Daha sonra yapılan açıklamada 'Rus donanması denizlerden çıkartma yapıyor' denildi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

Rusya - Ukrayna savaşı Putin'in TSİ 6.00'da verdiği emir ile başladı. Ukrayna, Rusya saldırıları sonrasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini en az 9 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Silahlı Kuvvetler Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Shchastya kontrol altında. 50 Rus işgalci öldürüldü. Kramatorsk bölgesinde bir Rus uçağı daha imha edildi. Bununla birlikte imha edilen uçak sayısı altıya yükseldi' denildi. Belarus ise iddiaları reddetti.

RUSYA-UKRAYNA SON DAKİKA GELİŞMELERİ