Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı!
Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.
Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Daha sonra yapılan açıklamada 'Rus donanması denizlerden çıkartma yapıyor' denildi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.
Rusya - Ukrayna savaşı Putin'in TSİ 6.00'da verdiği emir ile başladı. Ukrayna, Rusya saldırıları sonrasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini en az 9 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Silahlı Kuvvetler Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Shchastya kontrol altında. 50 Rus işgalci öldürüldü. Kramatorsk bölgesinde bir Rus uçağı daha imha edildi. Bununla birlikte imha edilen uçak sayısı altıya yükseldi' denildi. Belarus ise iddiaları reddetti.
RUSYA-UKRAYNA SON DAKİKA GELİŞMELERİ
- 12:50 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü ve onlarca yaralı olduğunu duyurdu.
- 12:45 Rus Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 'Ukraynalı sivillerinin korkacak hiçbir şeyi olmadığı' söylendi
- 12:40 Almanya, Ukrayna'dan Polonya'ya mülteci akını olması durumunda yardımcı olacağını açıkladı
- 12.03: Belarus lideri Lukashenko, Ukrayna'daki 'tam ölçekli çatışmanın' müzakerelerle önlenebileceğini söyledi.
- 11.54: Litvanya Cumhurbaşkanı Olağanüstü Hal Bildirgesini İmzaladı
- 11.50: Ukrayna ülkenin doğusunda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamada 6 tane de Rus uçağının düşürüldüğü bilgisine yer verildi.
- 11.44: Ukrayna lideri orduya 'düşmana maksimum zarar verin' talimatı verdi.
- Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. (Cnnturk)