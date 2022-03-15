Ukrayna'da iki çocuğunu kaybeden annenin çaresiz haykırışları...

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan bombardımanlarda hayatını kaybeden siviller oldu.

Rus güçleri, Mariupol kentinde sivillere ait noktaları hedef aldı. Saldırıların ortasında kalan Anastasia Erashova, çocuklarıyla birlikte kardeşinin evinin altındaki sığınağa indi.

İKİ ÇOCUĞU BOMBARDIMANDA ÖLDÜ

Erashova, bombardımanda ikinci çocuğunu kaybederken, erkek kardeşinin çocuğu da yaşamını yitirdi.

Üçüncü çocuğu kucağındayken gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan anne, "Kardeşimin yerine geldik, hepimiz birlikteydik. Kadınlar ve çocuklar yer altına indi. Ardından bazı havan topları binaya düştü." dedi.

ACILI ANNE: ÇOCUKLARIMIZI KİM GERİ GETİRECEK

Saldırıda iki çocuğun öldüğünü ve yer altında mahsur kaldıklarını belirten Erashova, "Hiç kimse onları kurtaramadı." dedi.

Acılı anne, konuşmasının devamında, "Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Çocuklarımızı kim getirecek?" diye konuştu.

ZELENSKY'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşta 79 çocuğun öldürüldüğünü söylemiş, bu sayının tırmanmaması için Batı'dan yardım istemişti. (ensonhaber)