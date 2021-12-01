Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması: Üçüncü aşınızı yaptırdıysanız korkmayın!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

UĞUR ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etti.

Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'

Şahin, 'Bence özellikle endişelenmek için bir neden yok. Şu anda beni endişelendiren tek şey aşı yaptırmamış insanların olması' ifadelerini kullandı.

PFIZER'DAN YENİ AŞI KARARI

Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte 'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk' ifadelerine yer verdi.

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ: ZAMANA KARŞI YARIŞ

Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.

MODERNA CEO'SUNDAN UYARI

Ancak bu konuda daha karamsar olan isimler de var. Dün, İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, "(Bu aşıların) Delta varyantında gördüğümüz ile aynı etkiyi yaratabileceği bir dünya yok diye düşünüyorum" dedi.

Covid aşılarının Omicron'a karşı etkinliğinin ne kadar düşeceğini de tahmin edemediklerini söyleyen Bancel, "Verilerin gelmesini beklememiz gerek ancak görüştüğüm bilim insanları 'Durum hiç iyi değil' fikrinde" diye konuştu.

Bancel'e göre, bu varyantın çok mutasyonlu olması nedeniyle var olan aşıların içeriğinde de değişiklik yapılması gerekebilir.

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

YENİ SEMPTOMLARI AÇIKLADI

Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi.

Dr Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Doktor ayrıca son 10 gün içinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılmadan tamamen iyileşen 30 hasta gördüğünü söyledi.