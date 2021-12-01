banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi

Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması: Üçüncü aşınızı yaptırdıysanız korkmayın!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken Kovid-19 aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin'den flaş açıklamalar geldi.

Dünya 01.12.2021, 12:54
Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması: Üçüncü aşınızı yaptırdıysanız korkmayın!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

UĞUR ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA 

Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etti.

Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'

Şahin, 'Bence özellikle endişelenmek için bir neden yok. Şu anda beni endişelendiren tek şey aşı yaptırmamış insanların olması' ifadelerini kullandı.

PFIZER'DAN YENİ AŞI KARARI 

Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte 'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk' ifadelerine yer verdi.

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ: ZAMANA KARŞI YARIŞ 

Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.

MODERNA CEO'SUNDAN UYARI 

Ancak bu konuda daha karamsar olan isimler de var. Dün, İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, "(Bu aşıların) Delta varyantında gördüğümüz ile aynı etkiyi yaratabileceği bir dünya yok diye düşünüyorum" dedi.

Covid aşılarının Omicron'a karşı etkinliğinin ne kadar düşeceğini de tahmin edemediklerini söyleyen Bancel, "Verilerin gelmesini beklememiz gerek ancak görüştüğüm bilim insanları 'Durum hiç iyi değil' fikrinde" diye konuştu.

Bancel'e göre, bu varyantın çok mutasyonlu olması nedeniyle var olan aşıların içeriğinde de değişiklik yapılması gerekebilir.

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP 

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

YENİ SEMPTOMLARI AÇIKLADI 

Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi.

Dr Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Doktor ayrıca son 10 gün içinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılmadan tamamen iyileşen 30 hasta gördüğünü söyledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7