Uçağa asılıp düşen Afgan gençler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, havalimanı ülkeden kaçmak isteyenlerin akınına uğramıştı. Binlerce Afgan ülkeyi terk etmek umuduyla uçaklara binmeye çalışırken, bazıları uçağa tutunarak kaçmaya çalıştı. Kalkış sonrası binlerce metre yükseklikten yere düşen 3 Afgan vatandaşından 2'sinin kardeş oldukları öğrenildi. İki kardeş, 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylentiyi duyduktan sonra havaalanına koşmuş.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i de ele geçirerek yönetime el koyması sonrası büyük kaos yaşanıyor. Binlerce Afgan, Taliban'ın genel af kararına rağmen ülkeden kaçmaya çalışıyor. Tahliyelerin yapıldığı havalimanından inanılmaz görüntüler geliyor. Ülkeden kaçmak için uçakların iniş takımlarına tutunan 3 Afgan vatandaşı, yere çakıldı. O anlar dünya medyasının gündemine oturdu.

UÇAKTAN DÜŞEN 3 KİŞİDEN 2'Sİ KARDEŞ

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kardeş olduğu ortaya çıktı. 16 ve 17 yaşında olan çocukların Kanada ve ABD'ye yerleşme hayali ile bu girişimde bulundukları öğrenildi.

SÖYLENTİ ÜZERİNE HAVAALANINA KOŞTULAR

İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre; 8 kardeşin en büyüğü olan iki kardeş, 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylentiyi duyduktan sonra havaalanına akın eden grubun arasına karıştı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILAMADI

Uçağa tutunarak kaçmaya çalışan 2 kardeş düşerek hayatını kaybederken, birinin cesedine hala ulaşılamadı. Aile, evlatlarının cesedinin bulunmasının bile kendilerini bir nebze teselli edeceğini belirtiyor.