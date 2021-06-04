Twitter, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Twitter hesabı, Cuma günü Milletvekili Yamina Nir Orbach'ın evine gidilmesi çağrısının ardından 12 saat süreyle askıya alındı.

Facebook ve Instagram, benzer nedenlerle Netanyahu'nun Instagram ve Facebook hesaplarını yirmi dört saatliğine engelledi. Netanyahu, protestocuları koalisyona karşı mücadele etmeye teşvik etmek için Orbach'ın konutuna gitmeye çağırdı.







“Yair Netanyahu'nun tweet'i Twitter kurallarını çiğnedi. Hesap sahibinden temelleri ihlal eden tweet'i silmesi istendi ve hesabı 12 saat boyunca salt okunur moda alındı ​​”

Fb ve Twitter, Yair Netanyahu'yu engellemiş olsa da, Yair ile aynı gönderiyi yayınlayan Başbakan Netenyahu'yu engellemediler.