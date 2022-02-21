Türmenistan'da erken seçim 12 Mart'ta! Berdimuhamedov aday olmayacak!

Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında devlet yönetiminde gençlere izin verilmesi teklifini sunan Berdimuhamedov, ‘’Değerli konuklar, saygıdeğer Halk Meclisi üyeleri ve sayın vatandaşlar, ülkemizi kalkındırmanın yeni aşamasında ve devlet yönetiminde gençlere izin verilmesini genel olarak destekliyorsanız, seçim talimatını veriyorum’’ dedi.

Yerine oğlu mu geçecek?

"Ülkenin kalkındırılmasında genç liderlerin önünü açma" kararına gerekçe olarak göstermesine rağmen Berdimuhamedov'un açıklaması muhalefet tarafından "taktiksel" bir adım olarak değerlendirildi.

Normalde görev süresi 2024'te dolacak Türkmen lider, aynı zamanda Bakanlar Kurulu Başkanlığı, Devlet Güvenlik Konseyi Başkanlığı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı ve Ulusal Konsey Halk Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

2007'den beri görevde bulunan politikacı, 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov'u Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirmişti.

Bu göreve paralel olarak milletvekilliği, bakanlık ve valilik de yapan oğlu Serdar'a verilen bir dizi terfi, cumhurbaşkanının kendisini "halef olarak hazırladığı" yönünde spekülasyonlara yol açtı.