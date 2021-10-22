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Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın kitabını çantasında taşımayan öğrenciler okuldan atılacak!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un çocuklarla ilgili çıkardığı son kanuna göre çantasında Cumhurbaşkanın kitabını taşımayan öğrenci okuldan atılacak.
Dünya 22.10.2021, 14:41 22.10.2021, 14:45
Türkmenistan'da kabul edilen yeni bir kanun tartışmalara neden oldu. Kanuna göre, çantasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un kitabını taşımayan öğrenciler okuldan atılacak.
Kanun kabul edilmesi sonrası, dekanlıkların öğrencileri kitabı çantalarında taşımaları konusunda zorladığı, öğrencilerin kitabı taşımadığı farkedildiği durumda okuldan kovulacakları belirtiliyor.
Sosyal medyada paylaşım yapan Kazakistanlı gazeteci Nazgul Kenzhetay, şu sözlerle yeni kanunu duyurdu:
“Türkmenistan’da yeni kanun çıktı:
Çantasında Cumhurbaşkanın kitabını taşımayan öğrenci okuldan atılacak
Dekanlıklar öğrencileri kitabı çantalarında taşımalarına zorluyor. Kitabı taşımadığı fark edilirse okuldan kovulacak.”
kaynak:yenicaggazetesi