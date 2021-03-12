Türkiye’ye girişlerde “elektronik form” uygulaması başlıyor

Türkiye’ye seyahat planlayan turistlerin,15 Mart’tan itibaren elektronik bir form doldurması gerekecek.

Form, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanmaktadır ve seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulması gerekmektedir.

Form https://register.health.gov.tr/ adresinden 6 dilde sunulmakta.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Web sitesinde yayınlanan mesajda ” Türkiye’de kalacağınız süre boyunca Covid-19 pandemisi ile ilgili size sağlıklı bilgi aktarabilmek, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyabilmek adına doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES Kodu oluşturulacak ve oluşturulan HES Kodu sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Covid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir.

Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir ve formu doldurmadığınız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye’de oturum izniniz bulunmuyorsa)” denilmektedir.

Formun Türkiye sınırında kontrol edilebileceği ve yolcunun doldurmaması veya yanlış bilgi vermesi halinde yasal ve idari yaptırımlarla karşılaşabileceği; ayrıca Türk vatandaşı değil veya resmi oturumu yoksa, girişine müsaade edilmemesine de sebep olacağı belirtilmiştir.

Ek olarak, yolculuktan en fazla 72 saat önce verilmiş bir negatif bir test sonucu uygulaması da devam etmektedir.