TÜRKİYE KÜRESEL COVİD-19 MÜCADELESİNDE ÖRNEK ÜLKE

Uluslararası yayın organlarında Türkiye'nin Covid19 ile mücadelesi konuşuluyor. Sasha Toperich’in yazdığı makale çok konuşuldu. Yazının öne çıkan başlıkları şöyle:

"COVID-19 salgını boyunca Türkiye, dünyaya kilit ülke olduğunu kanıtlamıştır. M edya, Türkiye'nin koronavirüsün yayılmasını engellemek için hızlı ve etkili bir şekilde davrandığı söyeniyor.

Türkiye , büyük eyaletlerin çoğu için iki günlük sokağa çıkma yasağı uyguladı ve 64 milyon insanının yaklaşık yüzde 78'inin evde kalacağından emin oldu. Türkiye, şimdiye kadar tanımlanmış 50 binin üzerinde vaka ve 1.200'den fazla ölümle karşı karşıyadır . Ülke, tıbbi koruyucu giysiler için üretim hatlarını artırdı ve daha fazla COVID-19 yayılmasını önlemek için vatandaşlarına - ücretsiz olarak - maskeler dağıtıyor.

Ülkenin yıkıcı depremlerden milyonlarca mülteci ve göçmenin yönetimine kadar büyük çaplı afetler geçmişi olduğunu düşündüğünde Türkiye'nin bu tür salgınlarla başa çıkmaya daha hazır olması şaşırtıcı değildir.

Nisan ayı başlarında Türkiye , NATO Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yapılan yardım talebi çağrısına cevap vererek Balkan ülkelerine, İtalya ve İspanya'ya maske ve test setleri tedarik etti .

Şimdiye kadar 88 ülke Türkiye'den tıbbi malzeme talep etti. Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar 30 ülkeye yardım gönderildi. Türkiye'den tıbbi malzeme alan ülkelerden biri de İsrail . Türkiye ayrıca ABD'ye 500.000 koronavirüs testi gönderdi. Türkiye ayrıca Libya'ya çok gerekli tıbbi yardımda bulunmakta.

Birleşik Krallık da Türkiye'den tıbbi yardım alıyor. En çok etkilenen iki Avrupa ülkesi olan İtalya ve İspanya da Türkiye'den tıbbi yardım alıyor.

COVID-19 ile mücadele etmek için Türkiye, Suriye'deki birlik hareketlerini de en aza indirdi . İdlib eyaleti Esad'ın eline geçerse, Türkiye 1,3 milyon mülteciyle daha karşılaşabilir. Türkiye halihazırda milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor .

Birçok ülkede koruyucu tıbbi ekipman eksikliği, ülkelerin sadece büyük bir salgın için nasıl hazırlıksız olduklarını ve stok malzemelerinin cesur tıbbi çalışanların ve nüfusun kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl yeterli olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, dünyadaki ülkeler ve topluluklar, koronavirüsü yenmek, ekonomileri beklemeye almak, insanların evde kalmasını sağlamak ve sosyal mesafeyi uygulamak için radikal önlemlerde birleştikleri için, kredi vadesi gereken yerlerde Türkiye, kredi vermeye değer çünkü Türkiye bunu hak ediyor."

Sasha Toperich’in yazdığı makalede öne çıkan başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

1-Türkiye dünya çapındaki mücadelenin en önemli destekçilerinden biri olduğunu kanıtladı.

2-Okulların ve üniversitelerin kapatılması büyük Avrupa devletlerinden çok daha hızlı gerçekleştirildi.

3-Tıbbi koruyucu malzeme üretimini arttırdı ve bunları halkına ücretsiz dağıttı.

4-Şimdiye kadar 88 ülke Türkiye’den yardım talep etti, Türkiye 30 ülkeye yardım gönderdi. Yardım gönderdiği ülkelerden biri de İsrail.

5-Türkiye, Hafter güçlerinin saldırılarına maruz kalan Libya hastanelerine de tıbbi yardımlar gönderiyor.

6- Türkiye COVID-19 ile mücadele etmek için Suriye'deki birliklerinin hareketlerini de en aza indirdi.

7-Birçok ülke koruyucu tıbbi ekipman eksikliği yaşarken ve salgına hazırlıksız yakalanırken, Türkiye’nin çabaları övgüyü hak ediyor.