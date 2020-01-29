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Türkiye'den maske ihraç edecekler

Çin'de ortaya çıkıp yayılmaya başlayan koronovirüse karşı olarak önlem olarak maskeler kullanılıyor. Ancak Çin'de maske sıkıntısı ortaya çıktı. İhtiyaca cevap verebilmek için her yolu deneyen Çin Türkiye'den 2 milyon maske talebinde bulundu. Kalite sebebiyle de Türk firmaları tercih sebebi oldu.

Türkiye'den maske ihraç edecekler

Çin'de ortaya çıkıp yayılmaya başlayan koronovirüse karşı olarak önlem olarak maskeler kullanılıyor. Ancak Çin'de maske sıkıntısı ortaya çıktı. İhtiyaca cevap verebilmek için her yolu deneyen Çin Türkiye'den 2 milyon maske talebinde bulundu. Kalite sebebiyle de Türk firmaları tercih sebebi oldu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:02
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Türkiye'den maske ihraç edecekler

Dünyanın en sıcak gündemlerinden biri olan ve gittikçe etki alanını genişleten Korona virüsü için henüz etkili bir tedavinin bulunmaması korunma önlemlerine olan talebi arttırdı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de vatandaşlar çareyi maske kullanmakta arıyor. Ancak dünyanın üretim üssü olarak da öne çıkan Çin’de maske sıkıntısı yaşanıyor. Stokları hızla tükenen Çinli şirketlerin imdadına ise Türk üreticiler yetişti.

2 MİLYON MASKE TALEBİ

Türkiye’deki üreticilerle temasa geçen Çinli tedarikçiler sadece Ege Serbest Bölgesi’ndeki üreticilerden tek seferde 2 milyon maske talep etti. İzmir’de faaliyet gösteren iş güvenliği ekipmanları ve maske üreticisi firmanın yöneticisi olan Serdar Alaca, “14 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Daha çok iç pazara çalışıyoruz ama virüs salgınının ardından Çinli firmalardan çok yoğun bir taleple karşılaştık. Kendi fabrikaları Çin’deki talebe cevap veremiyor. Sadece burada dün öğlene kadar önce 80 bin, ardından 20 bin adetlik maske siparişi aldık. Bir firma önceki gün 2 milyon adet istedi. Bu 7 tır malzeme demek ama zaten bunu karşılayacak üretim kapasitesi yok. Çinli firmalar ‘acil’ koduyla sürekli maske istediklerini iletiyorlar. Firmalar bu talebe cevap vermek için 1 haftadır çalışıyor” diye konuştu.

50 KAT FAZLA KORUYOR

Türkiye’de 3 firmanın büyük ölçekli maske üretimi yaptığını söyleyen Alaca, “Çinli firmalar maske üreticilerine ulaşabilmek için her yolu deniyor. Kimisi daha önce gözlük sattığı iş insanlarına kimisi makine sattığı sanayiciye ulaşıp kendilerine Türkiye’den üretici bulmalarını istiyorlar. Sosyal medyadan bile bağlantı kurmaya çalışıyorlar” dedi. Çinli firmaların özellikle Türk firmalardan istediği maskeler ABD ve Avrupa standartlarında olan FFP3 koruma sınıfı olan N95 sınıfı maskeler. Bu maskelerin tanesi kalite standardına göre 1.8 Euro ila 3 Euro arasında fiyatlarla satılıyor. Bu maskeler tercih edilmesinin nedeni ise bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda normal maskelere oranla 50 kat daha fazla koruma sağlaması.

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