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TÜRKİYE'DEN BALKANLARA YARDIM ELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'ya iniş yaparak her bir ülkenin ihtiyacı olan malzemeleri teslim etti. Söz konusu ülkelerde yardımları teslim alan bakanlar yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE'DEN BALKANLARA YARDIM ELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'ya iniş yaparak her bir ülkenin ihtiyacı olan malzemeleri teslim etti. Söz konusu ülkelerde yardımları teslim alan bakanlar yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

09 Nisan 2020 Perşembe 09:21
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TÜRKİYE'DEN BALKANLARA YARDIM ELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, ilk durağı Sırbistan'a ulaştı. Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağı, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.

1- SIRBİSTAN..

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Sırbistan makamlarına teslim edildi.

SIRP BAKAN: "SIRBİSTAN BU YARDIMI ASLA UNUTMAYACAK"

Bakan Vulin, burada yaptığı açıklamada, bu gibi zor dönemlerde sadece dost halkların ve ülkelerin tanınmadığını, aynı zamanda geleceğin de görüldüğünü belirterek, "Böyle en zor zamanlarda, biz gelecek politikamızı da inşa ediyoruz. Sırbistan, ona yardım edenleri, onun yanında olanları her zaman hatırlayacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Doğru zamanda ulaşan" bu yardım için Başkan Erdoğan'a da teşekkür eden Vulin, bir kez daha Sırbistan halkına salgınla mücadelede ellerinden geleni yapma çağrısında bulunarak, aksi halde hiçbir yardımın yeterli olmayacağını vurguladı. Büyükelçi Bilgiç de zor bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, "dost ülke" Sırbistan'ın bu felaketten en az zararla çıkması temennisinde bulundu.

2- BOSNA...

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı. Türkiye, korona salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Sabah saatlerinde havalanan uçak Bosna Hersek'e ulaştı. Tıbbi malzemeye taşıyan uçak Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç tarafından karşılandı.

"ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ"

Yardım malzemeleri Bosna Hersek yetkililerine teslim edildi. Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanlarda bizimle dayanışma içerisinde oldukları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

3- KARADAĞ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, üçüncü durağı olan Karadağ'a da ulaştı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Karadağ ile Türkiye, Kovid-19'a karşı mücadelede beraber." ifadelsini kullandı.

4- MAKEDONYA

Karadağ'ın ardından beraberindeki sağlık malzemelerini Kuzey Makedonya'ya taşıyan uçağımız Üsküp'e de inerek yardımları teslim etti. Uçağımızı Üsküp'te Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümg. Azim Nuredin ve Büyükelçimiz Hasan Mehmet Sekizkök karşıladı.Dışişleri bakanı Dimitrov "Türk halkına bu zor günlerde gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. 

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