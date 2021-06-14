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Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanması için son iki gün!

Bulturk.org.tr'de yayınlanan habere göre Türkiye'de bulunan Bulgaristan vatandaşları internet aracılığıyla veya dilekçe ile oy kullanabilmeleri için son 2 gün kaldı.

Dünya 14.06.2021, 12:35
Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanması için son iki gün!

Türkiye’de oy kullanmak ve sandık açtırmak için
Dilekçeni doldur! Sandık açtırılmasına katkın olsun;

Son tarih 15 Haziran saat 24.00

Türkiye’de bulunan Bulgaristan vatandaşlarının dikkatine;

11 Temmuz 2021 Pazar günü Bulgaristan’da Erken Genel Seçimleri yapılacaktır.

Daha önceki seçimlerde de olduğu gibi Türkiye’de yine sandıklar açılacaktır.

Bunun için Bulgaristan Cumhuriyeti’nin aldığı ve son seçimde de uygulanan karar gereği
15 Haziran saat 24.00 kadar internet aracılığı ile oy kullanmak için dilekçesini doldurabilir.
Bu dilekçelerin önemi sandık açılması içindir. (Bu arada doldurmayanlar da oy kullanabilir)

Bu sandıkların daha çok açılabilmesi için imkanı olanlar dilekçe ile başvuru yapmalarını arzu etmekteyiz.

Seçim listelerine isimlerimizi yazdırabilmek ve bölgelerimizde sandık açtırabilmek için internetten bu formu doldurmalısınız:

İSTEYEN HERKES BURADAN BAŞVURUSUNU YAPABİLİR:

İnternet Adresi: 

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit

Bulgarca doldurularak göndermenizi rica ederiz:
 

Kaynak: bulturk.org.tr/

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