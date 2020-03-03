Türk hava gücü dünya basınında

Esad rejiminin İdlib’deki saldırısı sonrası Türkiye, rejim hedeflerini hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin hava sahasının Rusya tarafından kapatılmasının ardından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sürüsü ile operasyonlarını yürütüyor.

SİHA’larla yapılan operasyonlar, bir kez daha dünya savaş literatürüne girdi. Operasyonlarda rejime ağır kayıplar verdirildi.

Türkiye’nin İHA ve SİHA'larla elde ettiği başarı, dünya basınının dikkatini çekti. İsrail merkezli medya kuruluşu Jerusalem Post, insansız araçlara geniş yer verdi.

İSRAİL MEDYASI: İDLİB'DE TÜRK DRONE'LARINDAN DEVRİM

Haber, "Türk drone'ları İdlib çatışmasında devrim yaptı" başlığıyla okurlara servis edildi.

İdlib'deki sayısız Türk drone'larının, son birkaç yıl içinde silahlı hava gücü oluşturma konusunda çığır açtığı belirtildi.

Türkiye'nin, Suriye rejimi hedeflerine karşı bu araçları etkili bir şekilde kullandığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Rusya'nın Suriye hava sahasını kapattığına ve bundan dolayı Türk savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştiremediği hatırlatıldı. Ancak, drone'ların uçuşları yapabildiğinin altı çizildi.

ANKA ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının özelliklerinden de haberde bahsedildi.

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'nin insansız hava gücünü "Türk Drone'ları - İdlib'de Bir Oyun Değiştirici" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Türkiye'nin, insansız hava araçlarını, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kullandığı anımsatıldı.

"İHA'LAR ŞAM KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE NÜFUZ ETTİ"

Suriye hava sahası üzerinde uçan drone'lar, "taktiksel oyun değiştirici" olarak tanımlanırken, Türk ordusunun, Türk yapımı ANKA-S ve Bayraktar TB2'yi ilk kez böyle bir ölçekte ve yoğunlukta kullandığına vurgu yapıldı.

Operasyonlarda konuşlandırılan düzinelerce İHA'nın, sadece hedefleri vurmakla kalmayıp, Şam kontrolündeki bölgelere de derinlemesine nüfuz ettiği aktarıldı.

"TÜRK DRONE'LARI, ESAD GÜÇLERİNİ HARAP ETTİ"

ABD merkezli Forbes ise, Türkiye'nin İdlib'de düzenlediği başarılı operasyon için "Türk drone'ları ve topçu birliği İdlib'de Esad güçlerini tahrip etti" başlığını attı.

Bayraktar-TB ve ANKA-S'nin kullandığı mühimmatlardan bahsedilirken, bu sistemlerin, Suriye üzerinde yoğun bir şekilde görevini icra ettiği kaydedildi.

Bir diğer ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, üst düzey bir Türk yetkilinin ifadelerine yer verdiği haberinde, Ankara’nın savaş alanındaki teknolojik gücünü gösterdiğine vurgu yaptı.

Türk askerlerinin rejim tarafından şehit edilmesinin ardından benzeri görülmemiş sayıda uçağın, eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

“Ankara, hava ateş gücünü gösterme konusunda istekliydi.” ifadelerine de haberde yer verildi.

The Guardian ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının, Türk drone’larıyla düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü duyuruldu.