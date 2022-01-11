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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NİN KAZAKİSTAN’DAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine, Kazakistan'daki son gelişmeleri görüşmek üzere 11 Ocak 2022 tarihinde video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Dünya 11.01.2022, 12:29 11.01.2022, 12:40
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NİN KAZAKİSTAN’DAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Mukhtar Tileuberdi, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbaev, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Abdülaziz Kamilov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Raşit Meredov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev katıldı.

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Türk Devletleri Teşkilatı Üyelerinin ve Gözlemcilerinin halkları arasındaki kardeşlik bağlarını teyit ederek, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması'nda ifade bulan, bölgede ve dünya genelinde barışın güçlendirilmesine, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunma yönündeki ortak amaçlarına atıfta bulunarak, Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulacak şekilde Kazakistan halkının ve Hükümetinin yanında yer almayı bir sorumluluk addederek ve bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatının 6 Ocak 2022 tarihli açıklamasına atıfta bulunarak, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Mukhtar Tileuberdi'nin Kazakistan'daki son gelişmeler ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini dinleyerek ve konuyla ilgili kapsamlı görüş alışverişini takiben,

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi:

  • 1. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmiş ve yaralılara acil şifalar dilemiş,
  • 2. Üye Ülke Kazakistan’a ve onun kardeş halkına olan güçlü desteklerini ve dayanışmalarını teyit etmiş,
  • 3. Bölge ve ötesinde istikrar ve güvenlik için Kazakistan’ın hayati önemi bulunan barış ve istikrarının öneminin altını çizmiş,
  • 4. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini ve vandalizmi kınamış,
  • 5. Kazak makamlarının ülkede kamu düzenini ve normale dönülmesini süratle sağlama kapasitesine olan güvenlerini vurgulamış,
  • 6. Uluslararası hukukun temel kural ve ilkelerine riayet etmenin öneminin altını çizmiş ve Kazakistan Hükümetinin anayasal düzeni yıkmayı amaçlayan teröristlere, radikallere, aşırıcılara ve suçlulara karşı yürüttüğü terörle mücadele harekatlarını desteklemiş,
  • 7. “Türk Dünyası Vizyonu 2040” belgesinin, ulusal ve uluslararası sınamalar karşısında eşgüdüm, işbirliği ve karşılıklı yardım için bir rehber niteliğinde olduğuna dikkat çekmiş,
  • 8. Mevcut krizin üstesinden gelinmesi için ihtiyaç duyulacak şekilde Kazakistan halkının ve Hükümetinin desteklenmesine hazır olunduğunu teyit etmiş,
  • 9. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kardeş Kazakistan halkının esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemine ilişkin desteklerini beyan etmiştir.

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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi bu konuda yakın işbirliği ve istişare içinde kalmaya karar verdi.

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