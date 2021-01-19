‘Türk Armin’in Uğur Şahin hakkında sözlerine övgü yağdırdılar

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), haftasonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle Türk Armin diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı.

Seçimi kazanan Armin Laschet, Kasım ayında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarından bahsettiği konuşmasında, “Almanya’da okul birinciliği olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘AŞIRI SAĞCILAR BUNU GÖRMELİ’

Armin Laschet’in CDU başkanı olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Laschet’in Prof. Dr. Şahin hakkındaki sözlerini paylaşarak, “Gerçek dost bu” ifadelerine yer verdi.

Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: “1969’da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya’da alarak okul birincisi olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya’daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya’daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler diyor.”